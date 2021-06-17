Москва, , 11:00 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая 16 июня состоялась в Женеве, прошла «скорее со знаком плюс». Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Как напомнил представитель Кремля, Москва с самого начала предупреждала о том, что не нужно много ожидать от саммита Россия — США.

«Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он (саммит) скорее со знаком плюс», — сказал он.

Также Песков отметил, что встреча лидеров двух стран стала результативной «с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что президент США Джо Байден понимает важность контактов с Россией, направленных на недопущение ядерной войны.