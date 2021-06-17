Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт официально объявил 16 июня о первом этапе осуществления его плана по строительству стены на границе с Мексикой, выделив $250 млн аванса для поиска менеджера проекта и подрядных организаций, сообщает New York Post.

Губернатор объявил о планах возведения стены, которое, как обещал во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп, оплатит Мексика, неделей ранее. В отличие от проекта бывшего главы Белого дома, на этот раз предлагаемая стена в Техасе будет частично финансироваться за счет пожертвований, при этом Эбботт объявит о создании веб-сайта, на котором люди будут отправлять деньги в поддержку проекта.

Губернатор также сказал, что помимо использования государственной земли для строительства стены, он также будет полагаться на частных землевладельцев и местные органы власти, которые «добровольно предоставят» территорию для строительства стены.

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