Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Министерство юстиции США не будет предъявлять обвинения бывшему советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, который выступил с язвительной критикой в адрес бывшего главы Белого дома. Как сообщает The Washington Post, ведомство обратилось к федеральному судье с просьбой отклонить иск, поданный в связи с неудачной попыткой заблокировать публикацию в июне 2020 года книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

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Чиновники Министерства юстиции уведомили команду защиты Болтона о прекращении расследования и закрытии дела. Каждая сторона согласилась взять на себя собственные судебные расходы.

Адвокат Болтона Чарльз Купер назвал такой исход дела «полным оправданием» бывшего советника Трампа.

«Прекратив эти разбирательства без какого-либо наказания Болтона или ограничения на получение доходов от книги, министерство юстиции молчаливо признало, что президент Трамп и его должностные лица в Белом доме действовали незаконно», — подчеркнул правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, книга бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона первоначально должна была выйти в марте 2020 года, но затем её выход был отложен до мая. Это могло быть связано с проверкой содержания издания в Белом доме.

Затем её выход перенесён на 23 июня. А 17 июня власти США подали судебный иск против Джона Болтона из-за его намерений опубликовать свои мемуары. По мнению американских властей, в книге Болтон может раскрыть ту информацию, которая несет угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.

Бывший советник по национальной безопасности покинул администрацию Дональда Трампа в конце 2019 года и с тех пор критиковал президента в своих публичных комментариях. Сам Трамп решил «попытаться заблокировать публикацию книги» и назвал Болтона «предателем».

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