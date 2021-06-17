Кострома, 17 июня, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Костромской области работников ряда сфер обязали регулярно тестироваться на наличие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Такое решение на заседании 16 июня принял оперативный штаб региона по противодействию распространениякоронавируснойинфекции.

Наталья Диева Медицинский осмотр

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Требование распространяется на общепит, гостиницы, санатории, организации, оказывающие экскурсионные услуги и занимающиеся пассажирскими перевозками. По новым правилам с 24 июня руководители организаций обязаны проводить тестирование сотрудников на наличие коронавируса не реже одного раза в неделю.

Проверка работников, прошедших полный курс вакцинации, сделавших первую прививку от коронавируса или имеющих антитела не нужна. Также тесты обязали сдавать всех посетителей гостиниц, санаториев, домов отдыха и других коллективных средств размещения в Костромской области. Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до даты заезда.

В регионе наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. По данным Роспотребнадзора наиболее высокий рост заражений идёт в активной возрастной группе от 30 до 49 лет. Инфекция передаётся через семейные очаги и близкие контакты. Кроме этого, за неделю с 7 по 13 июня врегионезафиксировали 15 привозных случаев коронавируса из Ярославля, Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга.