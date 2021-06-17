Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Президент США Джо Байден понимает важность контактов с Россией, направленных на недопущение ядерной войны. Такое заявление распространил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес в связи с прошедшим саммитом Россия — США в Женеве.

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По словам Менендеса, демократа от штата Нью-Джерси, администрация Байдена понимает жизненно важный принцип: США должны взаимодействовать с Россией по вопросам контроля над вооружениями, чтобы никогда не было ядерной войны.

«Я приветствую установление диалога по стратегической стабильности и надеюсь, что удастся добиться существенного прогресса в снижении риска вооруженного конфликта», — подчеркнул сенатор-демократ.

Он добавил, что комитет по иностранным делам Сената будет продолжать строгий надзор за политикой американского правительства в отношении России, чтобы убедиться в соответствии его слов и реальных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стороны объявили о скором запуске комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности, «который будет предметным и энергичным».

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