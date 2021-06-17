Москва, , 10:42 — REGNUM Невероятное сближение США и России в результате встречи Владимира Путина и Джо Байдена развязывает несколько ключевых узелков внутри нашей страны, игравшие на усугубление конфликта с США в ауте, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Последствия для них можно будет увидеть осенью после выборов в Государственную думу РФ.

Легитимность этого органа власти будет подтверждена присутствием в России во время их проведения посла США (в данный момент уехал «на консультации», как впрочем и российский).

А обзоры западных СМИ о встрече Путина и Байдена полны расстроенных оценок. Увы, для Вашингтона формат свободных вопросов и ответов на пресс-конференции Путина и формат Байдена, который даже не скрывал, что перед ним лежит список вопросов, которые ему зададут, разительно были в пользу российского президента.

Плюс российских журналистов не пустили к Байдену, в отличии от Путина. Какая же это демократия и уверенность в себе, если ты прячешься.

Так можно было бы провести пресс-конференцию уже в Вашингтоне», — высказал своё мнение политолог.

ИА REGNUM сообщало, 16 июня в Женеве состоялись переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

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