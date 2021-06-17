17 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети оценили новость о том, что во Львове суд вынес приговор студенту, который участвовал в «осквернении» памятника лидеру ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере. Студента приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Мирослава Романенко, , 10:59 — REGNUM Во Львове суд вынес приговор студенту, который участвовал в «осквернении» памятника лидеру ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере. Как уточняется, памятник Бандере во Львове осквернили в феврале текущего года. Как установило следствие, исполнителями были двое жителей Хмельницкой области, которые являются студентами одного из львовских вузов. Мотивом совершения данного правонарушения была материальная выгода.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Студент приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Оосквернение памятника, воздвигнутого в память участников партизанского движения, подпольщиков, а также лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины»).

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Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели украинского издания «Шарий.net». Многие отметили, что за снос памятников, связанных с советским периодом истории Украины (Ленину, маршалу Жукову), на Украине никого не наказывают.

«А за снос памятников Ленину, Артёму и прочим деятелям времён СССР никого не наказали Ну да, это другое!» — написал Эдуард С.

«Львов — рассадник фашизма», — отреагировал Игорь И.

«Эти го*нюки уничтожили во Львове монумент Славы, грандиозное сооружение, как говорят поляки…» — отметил Вова Д.

Монумент Боевой славы Вооружённых Сил СССР. Львов Russianname

«Скоро молиться заставят на него. Позорище!» — пишет Светлана М.

«Иного ожидать не стоит. За зиги административка. За краску — срок. Понятно, кого поддерживает это государство и какая идеология у этого государства. Донбасс и Крым «мечтают» вернуться в государство с такими порядками», — отметил Олег Н.

«Надо было его вообще взорвать — хоть сидеть не обидно…» — отметила Галина Р.

«Я уж подумал срок за прославление Бандеры!» — отреагировал Oleg M.

«За памятники советским воинас медали давали», — пишет Виктор Д.

«А сколько дали лет тюрьмы тем упырям, что обрисовали ОП (офис президента Украины — М. Р.) фашистской свастикой?» — спросил Андрей Я.

«А вот интересно, когда то же самое «активисты» сделали с памятником генералу Ватутину, командующему 1-м Украинским фронтом, который освободил Киев от фашистских оккупантов 6 ноября 1943 года, какой дали срок «активистам»?» — поинтересовался Александр К.

«Хорошо, что хоть не расстреляли. Эти уроды могли…» — добавил Vladimir B.

«Вот вам и бандеровское государство: на Юго-Востоке можно рушить что угодно (кроме УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бандерни и прочей хрени), а во Львове — низзя», — написала Ирина Д.

«Идите к черту со своим Бандерой. Лучше буду сепаратистской, чем признаю этого нацика своим героем. Добить нужно было их всех сразу же после войны, чтобы ни следа, ни воспоминание о них не было… нечисть», — отреагировала Esma A-y.

«Это называется избирательное правосудие. За то же самое многим ничего не было. Страна постаментов от памятника», — добавил Вячеслав Викторович Е.

Корнелис Сафтлевен. Сатира на суд над Йоханом ван Ольденбарневельтом. 1663

«Почему гражданин Австро-Венгрии так пекся за признание Украины, что убивал польских чиновников, и скрывался от правосудия в Германии, но при этом писал свои пасквили против государства, увеличившего размеры УССР в три раза. Только галичанские оккупанты могут таким уродам памятники ставить», — пишет Павел З.

«Ему и шайке за все зверства обещали гауляйтерство на западе Украины, а в конце слили, как любое го*но. Предателей и карателей никто не любит, достаточно посмотреть на современных атошников, которых люди на Украине начинают ненавидеть. Те люди, что уже начали трезветь и приходить в себя», — подытожил Павлу З. читатель под псевдонимом Дон Хуан.

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