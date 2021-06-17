Ярославль, 17 июня, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Ярославской области оперативный штаб Даниловского района по противодействию распространению коронавируса обратился к жителям с предупреждением об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших. Обращение опубликовано на странице районной администрации Вконтакте.

Вирус

«Мы были близки к тому, чтобы оставить пандемию в прошлом. Вернулись на круги своя массовые мероприятия, повсеместно произошло послабление иных ограничительных мер. Расчет был на сознательность людей, на то, что всем миром мы дожмем коронавирус, вытесним его с нашей земли. Однако этого не произошло, и главным образом потому, что люди истолковали послабление ограничительных мер, как успех борьбы с коронавирусом, перестали носить маски даже в самых людных местах. Одновременно с этим нашлись пропагандисты-антимасочники, пропагандисты-антипрививочники, которые, начитавшись и наслушавшись западных идеологов, перестали слушать специалистов в области медицины и санитарии. Эти люди внесли свой вклад в возвращение напряженности с распростанением опасного вируса, подвергли и продолжают подвергать опасности своих близких и неблизких людей, они отдалили безопасность летнего отдыха наших детей», — говорится в обращении оперативного штаба.

Администрация района и федеральные органы возобновили рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Теперь они проходят их ежедневно.

«Не слушайте легковесных доводов малообразованных людей. Только строгие меры помогут остановить коронавирус, позволят не заболеть, или избежать тяжелой формы заболевания, имеющего столь жестокие осложнения. Вакцина против коронавируса действует, примерно, так же, как вакцина от гриппа: если и заболеет привитый человек, то не столь тяжело, как не привитый», — говорится в обращении оперативного штаба.

Также в Даниловском районе отменены все вечерние развлекательные и иные мероприятия.