Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Многие читатели Fox News считают, что президент США Джо Байден показал себя не с лучшей стороны на саммите с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

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Так, один из читателей отметил, что Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, в течение 45 минут.

«Байден же зачитал рукопись Государственного департамента, подготовленную две недели назад. Слабак», — написал пользователь под ником xman2020stlouis.

Еще один читатель отметил, что при предыдущих администрациях подчиненные понимали цели и задачи президента, но при администрации Байдена всё «обстоит наоборот, поэтому он может отвечать на вопросы лишь расплывчато».

«Фондовые рынки падают — вот и все, что вам нужно знать о работе Джо», — написал DonQu1xote.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, в Женеве (Швейцария) состоялся саммит лидеров Росси и США Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча, которая прошла на вилле Ла-Гранж, продолжалась более четырех часов.

По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивном ключе. Так, Путин и Байден договорились о возвращении послов США и России на места своей постоянной службы в Москву и Вашингтон соответственно.

В ходе встречи Байден подтвердил, что путь урегулирования на Юго-Востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений. Кроме того, стороны договорились найти «определённые компромиссы» по вопросу возвращения в свои страны осуждённых граждан.