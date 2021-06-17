Южно-Сахалинск, , 10:27 — REGNUM В Анивском заливе, который расположен на юге острова Сахалин, в период с 19 по 22 июня состоятся учения соединений военно-морского флота России. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Практические артиллерийские стрельбы надводных кораблей ВМФ России по береговым целям будут проведены на полигоне с 19 по 22 июня (резерв с 23 по 24 июня) 2021 года», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе предупредили местных жителей, что в связи с этим квадрат, в котором запланировано проведение учений, будет закрыт для предотвращения несчастных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Северном флоте (СФ) ВМФ России 16 июня начались лётно-тактические учения смешанного авиаполка по обеспечению дальнего противолодочного охранения сил флота.