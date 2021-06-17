Бухарест, , 10:31 — REGNUM Народный адвокат (омбудсмен) румынского парламента Рената Вебер досрочно отправлена в отставку по итогам голосования депутатов и сенаторов. Об этом сообщает агентство Agerpres.

16 июня за отставку Вебер проголосовали 247 членов парламента Румынии, против выступили 32 парламентария, один воздержался.

Представители правоцентристской правящей коалиции обвинили омбудсмена «в нарушении законов и Конституции» и невыполнении обязанностей. Также ей в вину ставили действия в пользу оппозиционной Социал-демократической партии (СДП).

Представители оппозиции защищали Вебер и заявляли, что недовольство ею связано с критикой действий властей Румынии в период пандемии коронавируса. В СДП намерены оспорить увольнение народного адвоката в Конституционном суде.

Вебер стала народным адвокатом в 2019 году, её полномочия должны были закончиться пять лет спустя. Парламентский омбудсмен в Румынии и ряде других стран следит за законностью действий государственных органов и соблюдением прав и свобод.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти Румынии объявили помощника военного атташе РоссииАлексея Гришаева персоной нон грата.

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