17 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Нынешняя политика PiS будет, сама того не желая, лишь вызывать в Польше рост антиамериканизма и разочарования поведением Вашингтона, который никак не хочет оправдывать ожиданий Варшавы. США в такой ситуации могут позволить себе недоуменно пожать плечами. А вот ЕС придется с правящей польской партией что-то делать.

Станислав Стремидловский, , 10:50 — REGNUM Варшава отреагировала на встречу в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом с гневом и разочарованием. Прежде всего это касается правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), официальные лица которой старались принизить итоги переговоров двух лидеров, а политики-отставники и комментаторы не стеснялись в выражениях.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве Whitehouse.gov

Предварительную оценку саммиту в интервью правительственному Польскому агентству печати дал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, который заявил, что «встреча не знаменует прорыва в отношениях между двумя странами». Дипломат отметил, что общение Путина и Байдена произошло «слишком рано», напомнив об «эскалации российской военной мощи на границах Украины, которая может создать опасный прецедент на будущее». Вместе с тем Варшава, по его словам, не будет спешить с оценками, так как «нам еще предстоит дождаться подробной информации и комментариев», и «мы проконсультируемся об итогах этой встречи напрямую с американскими партнерами, а также с союзниками по НАТО и ЕС». Далее Пшидач изложил основные пропагандистские тезисы, которыми собирается руководствоваться польское правительство: «США — наш главный союзник», а «президент Байден лично привержен делу опровержения ялтинского раздела мира, он полностью осознает угрозы, исходящие от России, что отразил в своем выступлении на саммите НАТО».

Однако этой риторике не верят даже сторонники правящей партии. Они задаются вопросом: если Польша является союзником США, то почему Байден уделил польскому президенту Анджею Дуде в Брюсселе всего четыре минуты у лифта, а Путину — несколько часов? Популярной становится оценка американского президента в польских соцсетях как «глупого старика», которого «обманывает Путин». В этой ситуации любые сигналы, исходящие или связанные с Вашингтоном, получают непропорциональное внимание и неадекватные оценки. Так, твит посольства США в Польше со сравнением ситуации с правами ЛГБТ в Польше с ситуацией с Ираном вызвал бурную реакцию одного из ведущих идеологов «Права и Справедливости», депутата Европарламента Рышарда Легутко. В интервью порталу wPolityce он заявил, что за такое было бы «стыдно даже советского послу». И далее: «Мы союзники, а не подневольные, поэтому правило баланса в отношениях между союзниками должно существовать. Если нет, это означает, что мы не союзники, а с нами обращаются как с территорией идеологического завоевания». Последние слова говорят о том, что на самом деле в PiS не верят в возможность какого-либо стратегического партнерства с администрацией Байдена.

Президент Польши Анджей Дуда

И «вопрос ЛГБТ» здесь наименьшее из зол для правящей партии. «Право и Справедливость» опасается, что США уйдут из Центрально-Восточной Европы и отдадут на усмотрение Москвы решение проблем Украины, Белоруссии, Прибалтики и Закавказья. В этом контексте экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский называет «встречу с Байденом большой победой Путина». Ващиковский полагает, что российский президент, видя «уже сделанные уступки, может счесть их слабостью американской дипломатии, нового президента и потребовать большего». Поэтому Москва «обязательно займет жесткую позицию по Закавказью, Украине и Белоруссии». Для Польши это чревато тем, что Россия может также «начать разговор об американском присутствии на так называемом восточном фланге НАТО, то есть в Прибалтике, Польше и Румынии». Путин «обязательно поднимет этот вопрос», хотя трудно сказать, «потребует ли он ограничения американского присутствия сейчас». По мнению бывшего главы польской дипломатии, Вашингтон попытается убедить Москву поддержать его антикитайскую политику, а «американское присутствие в нашем регионе» станет «разменной монетой». В этой ситуации PiS могла бы, конечно, вести опережающую политику и пойти на разморозку потеплений с Россией. Но пока вырисовывается другой сценарий.

Во внешнем контуре Варшава будет стараться найти в США противников администрации Байдена, прежде всего в американском Конгрессе. Ими могут оказаться республиканцы, которые идеологически противостоят демократам, и, вероятно, некоторые демократы, чья поддержка польской правящей партии диктуется коммерческими интересами. Помимо того, «Право и Справедливость» активизируется в Евросоюзе. Так, сегодня, 17 июня, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе видеоконференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во время обсуждения отношений ЕС — Россия собирается лоббировать «усиление напористости» против Москвы и укрепление «сотрудничества с российским гражданским обществом и странами восточного соседства». Проблемами здесь для Варшавы является то, что вмешательство в американскую политику ей не простят сами американцы. А в ЕС польские инициативы сдержат немцы. По итогам встречи Путина — Байдена на сайте парламентской фракции ХДС/ХСС появилось заявление заместителя председателя группы Иоганна Вадефуля, который назвал саммит «открытием двери к новому диалогу» и отметил: «Байден также показывает, что он серьезно относится к тесному партнерству с Европой, потому что положительные импульсы в американо-российском сотрудничестве имеют прямое положительное влияние на безопасность Европы».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

С учетом этих факторов нынешняя политика PiS будет, сама того не желая, лишь вызывать в Польше рост антиамериканизма и разочарования поведением Вашингтона, который никак не хочет оправдывать ожиданий Варшавы. США в такой ситуации могут позволить себе недоуменно пожать плечами. А вот ЕС придется с правящей польской партией что-то делать.