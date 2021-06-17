Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байден была «очень сосредоточенной, практичной, неконфронтационной». Об этом 17 июня рассказал журналистам на борту самолета американского лидера высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

«Вообще-то они не закончили так уж раньше, чем ожидалось. В оригинальном расписании были встроены некоторые перерывы, которыми мы не полностью воспользовались. Но, как и сказал президент (США), они обсудили очень широкое поле (вопросов) на встрече в формате один плюс один», — сказал он.

Также чиновник назвал встречу российского и американского президентов «очень сосредоточенной, практичной, неконфронтационной».

«В результате люди не читали друг другу заготовленные тезисы и не просто произносили монологи о том или о другом. Это была практическая дискуссия, сосредоточенная на разных очень важных вопросах», — добавил он.

Кроме этого, высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США обнародовали список 16 «неприемлемых» секторов для кибератак и для российской, и для американской стороны. Среди них — химический, коммуникационный сектора, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство.

Помимо того, он указал, что Путин и Байден обсудили возможность сдвинуть с мертвой точки урегулирование кризиса на Украине и договорились изучить вызовы в работе дипломатических миссий двух стран.

«Потребуется какое-то время, чтобы увидеть, действительно ли эти сферы потенциального сотрудничества дадут результаты. Мы не знаем, но мы можем сейчас проверить это предположение», — заключил американский высокопоставленный чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что несмотря на то, что Россия в современном мире находится в сложной ситуации, она не хочет быть «Верхней Вольтой с ядерным оружием».