Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Репетиция главного праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге скажется на графике разводки Троицкого моста. Об этом 17 июня сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция «Алых парусов» в Петербурге отразится на разводке Троицкого моста

Так, в связи с проведением репетиции праздника в ночь с 17 на 18 июня разводка Троицкого моста состоится в 23:00 мск, наведут переправу в 04:50 мск.

«Остальные мосты разводятся по графику», — отметили в ведомстве.

Напомним, грандиозное мероприятие состоится 25 июня.