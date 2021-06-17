Берлин, 17 июня, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW приступил к дорожным испытаниям водородного автомобиля i Hydrogen NEXT. Снимки с автомобилем размещены на сайте компании.

Пресс-служба BMW Водородный автомобиль BMW i Hydrogen NEXT

Испытания позволят оценить совместную работу силовой установки, электроники и шасси.

В компании ранее сообщили, что серийная версия водородного автомобиля будет продаваться в небольших объемах. По мнению руководства BMW, технология водородных топливных элементов может быть хорошим вариантом для экологически чистых моторов в больших машинах.

Одним из главных преимуществ машины с водородным силовым агрегатом является то, что заправка его бака занимает всего 3−4 минуты. Кроме того, производительность водородного автомобиля стабильна и надежна независимо от погоды в отличае от аккумуляторных машин.

Ранее BMW провела испытания закамуфлированного прототипа рестайлингового кроссовера X1. Новая модель будет крупнее своего предшественника. В моторной линейке автомобиля будут присутствовать бензиновые, дизельные моторы, а также гибридные и полностью электрические силовые агрегаты.

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