Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о том, что встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным была «катастрофой», поскольку глава Белый дом «и понятия не имел», с кем общается, сообщает New York Post.

Сенатор уверен, что российскому лидеру безразлично, что о нем думают, поскольку реагировать он будет лишь на то, что угрожает его положению.

«Единственное, на что он будет реагировать, — это когда вы угрожаете его власти, а я не видел, чтобы результаты саммита угрожали власти Путина», — указал он.

Ранее о том, что единственным победителем на саммите в Женеве стала Россия, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. По его мнению, встречей с российским лидером Байден представил Москве «высокую трибуну».