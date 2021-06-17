Ярославль, 17 июня, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Ярославской области у более чем 8 тысяч подростков выявлен риск к немедицинскому потреблению наркотиков. Об этом на заседании антинаркотической комиссии Ярославской области сообщила директор департамента образования Ирина Лобода, сообщает правительство региона.

Pixabay.com Наркомания

Ежегодно в области проводится социально-психологического тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление потребления наркотиков. В этом учебном году его прошли 61 998 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет из 375 образовательных организаций.

«В результате последнего тестирования в Ярославской области выявлены 8336 обучающихся с высокой и достаточно высокой степенью риска немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ», — рассказала Ирина Лобода.

Получается, что в зоне риска находится примерно каждый седьмой подросток. По результатам тестирования педагоги проводят индивидуальную работу с родителями подростков.