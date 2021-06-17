Женева, Швейцария, , 09:57 — REGNUM Несмотря на то, что Россия в современном мире находится в сложной ситуации, она не хочет быть «Верхней Вольтой с ядерным оружием». Такое мнение 16 июня высказал президент США Джо Байден журналистам в аэропорту Женевы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

«Россия находится в очень, очень трудном положении. На них давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться мировой державой», — сказал Байден в ответ на вопрос о том, может ли он быть уверенным в выполнении Москвой своих обещаний.

«И они отчаянно не хотят, чтобы их знали, как сказал один критик, в качестве Верхней Вольты с ядерными ракетами», — добавил он.

Кроме того, американский президент отметил, что теперь он узнал, что каждого мирового лидера важно, как он выглядит на международной арене, вне зависимости от того, какую из стран он представляет.

При этом изобретение фразы о «Верхней Вольте с баллистическими ракетами» в отношении СССР приписывается канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту (1974−1982 гг).

Отметим, Верхней Вольтой до лета 1984 года называлось государство Буркина-Фасо, которое находится в западной части Африки.