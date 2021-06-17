Алушта, Крым, 17 июня, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Алуштинские предприниматели в сети опубликовали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором просят о защите от городской администрации. Они утверждают, что чиновники, подав иски о сносе их торговых павильонов, действуют избирательно и не гнушаются подлога документов.

Елена Красненкова Набережная Алушты

Вдоль алуштинской набережной в одну линию расположилось более 60 объектов. Местные предприниматели торгуют здесь быстрым питанием, напитками, пляжной одеждой, сувенирами и туристическими услугами.

«Все объекты на набережной стоят в одну линию, в равных условиях и на одинаковой удаленности от моря, но городские власти хотят снести именно наши 12 павильонов, заявляя, что мы построились самовольно в прибрежной зоне», — говорит Елена Красненкова, председатель Алуштинского отделения Межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация».

По ее словам, все 12 объектов недвижимости получили разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. А в действующем договоре аренды, заключенном согласно решению сессии Алуштинского городского совета, указано, что участок земли предназначен для возведения и обслуживания торговых объектов.

«Нам исполкомом присвоен адрес, а недвижимость включена в Госкомрегистр Республики Крым. Как после этого можно говорить, что мы — самострой?» — возмущается Красненкова.

Она пояснила, что в 2013 году павильоны были включены в проект реконструкции Алуштинской набережной в Профессорском уголке — живописной и самой популярной среди туристов части города. Предприниматели выполнили требования властей по благоустройству и внешнему виду объектов. За собственные средства они высадили 3000 деревьев, кустарников и цветов, озеленив один километр территории вдоль моря.

Неприятности с алуштинской администрацией начались после 2014 года. Предпринимательское сообщество считает, что попытка снести их павильоны похожа на передел собственности, которым недобросовестные чиновники пользуются благодаря смене украинского законодательства на российское.

«Именно тогда среди нашего сообщества пошли слухи, что составляются списки предпринимателей, которые могут попасть под снос. Кого-то в них добавляют, кого-то исключают. Понятно, что на людей таким образом давили, угрожали судом. Они переживали, по-своему решали вопрос, чтобы не потерять бизнес, — рассказывает Елена Красненкова. — Так, все объекты вдоль моря на Центральной набережной были включены в «черный список», а затем из него исчезли. Например, на нашего «соседа» по набережной подали в суд, потому что его стационарный объект стоит в прибрежной зоне и в санитарной зоне канализационной насосной станции. Но администрация трижды не явилась на заседание по своему же иску о сносе. В результате иск был оставлен без рассмотрения, а объект на том же месте».

С объектами недвижимости 12 предпринимателей совсем иная история. Сначала Администрация Алушты обратилась в Межведомственную правительственную комиссию по выявлению и пресечению самовольного строительства и нецелевого использования земельных участков на территории Республики Крым, которая признала павильоны самостроями. Такое решение было принято, как считают предприниматели, потому что чиновники предоставили комиссии сфальсифицированные документы. В ответ владельцы павильонов попытались оспорить это решение в крымских судах и дважды проиграли. Однако Кассационный суд в Калуге отменил решения двух инстанций о признании объектов самостроями и вернул дело в первую инстанцию, что спасло павильоны от сноса.

«В процессе судебных заседаний мы обнаружили служебный подлог в документах, которые в Межведомственную комиссию подали против нас чиновники алуштинской администрации. В этих материалах был представлен техпаспорт неизвестного нам четырехэтажного строения, хотя все наши павильоны одноэтажные и площадь каждого — 6−8 квадратных метров. Мало того, юрслужба администрации предоставила договор на землю 2004 года, который давно истек, а действующий договор 2013 года, согласно которому земля передана в аренду именно для строительства объектов торговли, комиссии представлен не был. От комиссии были скрыты разрешительные документы: декларация на начало строительства, декларация о готовности объектов, разрешение на строительство павильонов. Скрыто решение исполкома о присвоении нашим объектам недвижимости адресов, и документов на право собственности на наши объекты тоже в материалах нет», — комментирует Красненкова.

«Мы спрашивали у представителя комиссии, как так получилось, что они не проверили поданные алуштинской администрацией документы, — добавляет она. — Нам ответили, что Межведомственная комиссия рассматривает только те материалы, которые представляет администрация города, на место никто проверять не ездит, потому что нет оснований не доверять местным чиновникам».

Елена Красненкова отмечает, что 12 павильонов находятся в центре Профессорского уголка: «У нас проходное и привлекательное место. И ничего удивительного нет в том, что его хотят прибрать к рукам, пользуясь административным ресурсом. Больше всего поражает, что за время тяжбы рядом с нами в линию построились шаурмичная, шашлычная, пивные без проточной воды и канализации. Здесь же торгуют вяленой рыбой в открытом состоянии, что в принципе запрещено. На бунах и прямо на пляжах появляются бары и кафе. И это администрацию города не волнует».

Сами предприниматели, представляющие «Новую Формацию», продают крымские сувениры, поддерживая местного производителя. В обращении к Владимиру Путину они говорят, что чиновники «пытаются отнять их законную собственность в угоду прихоти одного бизнесмена, местного алуштинского князька». Имя заказчика предприниматели не назвали, заявив, что все прекрасно знают, кто он, и «если компетентные органы займутся обозначенной проблемой, то сами все поймут».

В тексте обращения также упоминается Александр Стеблин, начальник юридического управления Администрации Алушты. Согласно доводам, изложенным предпринимателями в обращении, в 2016 году Стеблин был осужден за покушение на мошенничество, а сейчас курирует вопросы, связанные с делом против них. Они считают, что прокуратура, учитывая «послужной список» юриста, должна как минимум присмотреться к тому, как ведется судебное разбирательство.

Елена Красненкова утверждает, что прокуратура Алушты пока предметного ответа по заявлениям предпринимателей о нарушениях их прав не дала и в ответ на запрос предпринимателей ограничилась лишь комментарием на решение судов. Хотя им куда важнее было бы увидеть правовую оценку документов, представленных Администрацией Алушты в Межведомственную комиссию Совета министров.

После того как дело вернулось в первую инстанцию, Администрация Алушты сама подала иск против предпринимателей. «В судах мы находимся более 3-х лет, в то время как рядом с нами спокойно строятся, реконструируются, возводят вторые этажи десятки объектов. Мы в число «своих» не входим и администрацию города не волнует, что без работы останется 24 алуштинских семьи», — говорит Елена Красненкова.

Президент МОО МСП «Новая Формация» Юрий Айрапетян занимается проблемой алуштинских предпринимателей с 2017 года и рассчитывает, что им удастся отстоять свою правоту в суде. «Суть проблемы в том, что 12 павильонов в Алуште хотят снести незаконным способом. В 2018 году удалось отстоять права предпринимателей, но ситуация повторяется из года в год. Сейчас Центр юридической помощи также активно занимается этим вопросом, но, увы, вся команда сталкивается с непонятным противоборством. Надеюсь, ситуация будет разрешена. Для этого предприниматели, в том числе, опубликовали в сети обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят о защите от местной администрации», — сказал Айрапетян.

Разбирательство по иску о сносе, поданном Администрацией Алушты, снова продолжится в кассационном суде в Калуге. Для предпринимателей это последний шанс отстоять свое дело, поскольку надежду на справедливость в родном Крыму они уже потеряли. Особенно после того, как в день публикации обращения к Путину у них внезапно сгорело несколько палаток, расположенных в другой части Алушты.