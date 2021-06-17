Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была конструктивной, в отношениях двух стран наметились сдвиги к лучшему. Об этом высокопоставленный представитель Белого дома заявил на специальном брифинге для журналистов.

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По его словам, переговоры президентов были очень прямолинейными и конструктивными, в них была не полемика, а опора на факты. Байден после встречи с Путиным рассказал о продуктивном движении в нескольких сферах отношений России и США.

Это запуск процесса по стратегической стабильности, уточнил американский чиновник. Необходимо определить, возможно ли изучение дополнительных мер контроля над вооружениями в областях, не охваченных соглашениями. Фактически соглашение между РФ и США одно, это Новый договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (продлённый СНВ-3).

«Так что это и практично, и продуктивно», — пояснил представитель администрации США, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Соединённых ШтатовДональд Трамп заявил, что США от женевского саммита ничего не получили, а вот для России «это был хороший день».

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