Москва, , 09:52 — REGNUM Встреча лидеров России и США прошла нормально. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

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«Встреча показала, что опасность войны отодвинута на несколько лет вперед, она нормально прошла», — отметил Жириновский.

Он также раскритиковал журналистов за «лишние» подробности при освещении мероприятия.

«Зачем ехать, тратить деньги, самолеты, чтобы сообщать хоть что-то про ковер, про записную книжку, про лучи солнца, про сколько полицейский, вот колючая проволока, совершенно ненужная информация, она людей отталкивает», — рассуждает парламентарий.

Накануне в Женеве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

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