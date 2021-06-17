Киев,
17 июня 2021, 09:47 — REGNUM Для установления мира в Донбассе президенту Украины нужно встречаться не с президентом России, а с представителями своих бывших соотечественников из ДНР и ЛНР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 июня, комментируя высказывания Владимира Зеленского.
Как сообщалось ранее, президент Украины заявил, что в Москве затягивают начало двусторонних переговоров. При этом, как полагает Зеленский, если стороны хотят «нормализовать отношения» и «закончить войну», то провести такую встречу необходимо.
«Слова Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным, чтобы «закончить войну», не стоят и бумаги, на которой они записаны. Войну в Донбассе можно было закончить давно. Чтобы там был мир, Зеленскому надо провести другую встречу: с представителями тех своих бывших соотечественников, которые, в отличие от него, не согласились с насильственным свержением законного президента Украины в 2014 году, не согласились с совершённым ставленниками НАТО государственным переворотом.
Условия мира известны, это Минские соглашения, которые Киев отказывается выполнять, но вынужден будет выполнить. Владимир Путин ясно сказал это на недавней встрече с президентом США, Что же касается условий дальнейшего сосуществования Киева с Донецком и Луганском, то они должны быть согласованы в этом трехстороннем кругу.
Русские люди, действительно, не хотят войны, а вот некоторые украинские «люди» хотят — хотят силой навязать свой порядок Донбассу. Не получится.
Со стороны России, как мне это видится, условием нормализации двусторонних отношений с Украиной должно быть урегулирование конфликта в Донбассе, установление там такого мира, который будет устраивать наших соотечественников, обеспечит им безопасность и возможность пользоваться своими законными культурными и политическими правами. Будет мир в Донбассе, тогда и имеет смысл проводить встречу президентов. Думаю, что это будет встреча уже не с Зеленским«, — отметил Михаил Демурин.