Киев, , 09:47 — REGNUM Для установления мира в Донбассе президенту Украины нужно встречаться не с президентом России, а с представителями своих бывших соотечественников из ДНР и ЛНР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 июня, комментируя высказывания Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, президент Украины заявил, что в Москве затягивают начало двусторонних переговоров. При этом, как полагает Зеленский, если стороны хотят «нормализовать отношения» и «закончить войну», то провести такую встречу необходимо.

« Слова Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным, чтобы «закончить войну», не стоят и бумаги, на которой они записаны. Войну в Донбассе можно было закончить давно. Чтобы там был мир, Зеленскому надо провест и другую встречу: с представителями тех своих бывших соотечественников, которые, в отличие от него, не согласились с насильственным свержением законного президента Украины в 2014 году, не согласились с совершённым ставленниками НАТО государственным переворотом.

Условия мира известны, это Минские соглашения, которые Киев отказывается выполнять, но вынужден будет выполнить. Владимир Путин ясно сказал это на недавней встрече с президентом США, Что же касается условий дальнейшего сосуществования Киева с Донецком и Луганском, то они должны быть согласованы в этом трехстороннем кругу.

Русские люди, действительно, не хотят войны, а вот некоторые украинские «люди» хотят — хотят силой навязать свой порядок Донбассу. Не получится.