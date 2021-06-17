Москва, , 09:39 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов согласен с позицией президента США Джо Байдена, который высказался на тему, сумеет ли Россия удержать свой приоритет ведущей державы мира, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

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«Одна из позиций, которую высказал Байден (в ходе пресс-конференции), связана с тем, сумеет ли наша страна удержать свой приоритет ведущей державы мира — экономика и финансы крайне слабы. С этой оценкой я согласен», — отметил Зюганов.

По его мнению, у Госдумы седьмого была редкая возможность исправить эту ситуацию.

«Начинали неплохо… Однако ситуация продолжает ухудшаться и усугубляться», — констатировал депутат.

Накануне в Женеве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

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