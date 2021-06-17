Москва, , 09:33 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в целом оценивает переговоры лидер России и США как вполне конструктивные, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

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«Это был разговор равных, и в том числе предстоящие перспективы договоренностей о стратегическом вооружении стали возможными только потому, что США больше не имеют ни морального, ни физического права диктовать свои условия, потому что те усилия, которые были предприняты нашей страной и верховным главнокомандующим за последние годы, имею в виду перевооружение нашей армии, конечно, свою роль сыграли», — отметил Миронов.

Накануне в Женеве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.