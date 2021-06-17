Могоча, Забайкальский край, 17 июня, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Забайкальский город Могоча, оставшийся без патологоанатома и морга, в очередной раз заставил содрогнуться страну. Длительное время хранившиеся в больничном гараже останки разлагающихся трупов убрали, но положили новые. Видеокадры, свидетельствующие об этом, на своей странице в Facebook разместил иркутский общественник Дмитрий Плюхин.

Цитата из видео В Забайкалье обнаружен больничный гараж с новыми телами мёртвых людей

«В могочинском морге-гараже сегодня срочно навели порядок (если можно так назвать) и разместили там ещё несколько трупов. Вход и доступ свободный», — пояснил он.

Также выяснилось, что останки долгое время лежавшего в гараже человека похоронили. По словам главы Могочинского района Забайкалья Анатолия Сорокотягина, это был бездомный человек. При этом чиновник не смог точно сказать, как давно труп находился в гараже и почему не был захоронен сразу.

«Слава преследует Забкрай и Могочу. И славу эту создаём не мы, а те, в чьих руках все возможности прекратить издеваться над живыми и мёртвыми», — так прокомментировал ситуацию общественник Дмитрий Плюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обнаружения тел людей и останков в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче СУ СК РФ по Иркутской области инициировало доследственную проверку.

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