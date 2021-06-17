Проценко опроверг слухи о бесплодии после вакцинации от COVID-19
Москва, 17 июня, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Слухи о негативном влиянии вакцины от COVID-19 на репродуктивную систему человека являются вбросом, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Он отметил, что препараты от COVID-19 разработаны на основе технологий, которые уже применялись раньше.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил возможность применения вакцины против коронавируса «Спутник V» для беременных женщин.
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По его словам, в настоящее время специалисты проводят исследование о возможности применения вакцины для беременных. В частности, анализ проведен среди женщин, которые получили вакцину во время беременности, но не знали об этом.
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