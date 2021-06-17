Майкоп, 17 июня, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Мероприятия по стимулированию вакцинации от коронавируса стартовали с 15 июня в Республике Адыгея, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Меры предусматривают поощрение для жителей, сделавших прививку до 1 сентября. При этом основная часть мер будет действовать до конца текущего года. Об этом 16 июня на заседании республиканского оперативного штаба сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он дал поручение правительству республики принять все меры для активизации прививочной кампании и усиления контроля за реализацией противоэпидемических мер.

Пресс-служба главы Республики Адыгея В Адыгее вводят меры по стимулированию вакцинации от коронавируса

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«Эффективность и безопасность отечественных вакцин подтверждена лабораторными и клиническими исследованиями. Только с помощью активной прививочной кампании можно удержать эпидситуацию на контроле и не допустить новых всплесков заболеваемости», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как сообщается, согласно данным минздрава РА и Роспотребнадзора по РА, в Адыгее эпидситуация на данный момент по коронавирусу нестабильная, с июня регистрируется рост числа заболеваний во всех муниципальных образованиях. Выявлены разные штаммы коронавируса. Лечение от коронавируса проходят 288 человек, из них госпитализировано 79 человек, в том числе семь пациентов находятся в отделении реанимации. С начала пандемии умерли 222 человека, отмечается тяжелое течение заболевания в старших возрастных группах.

«Эксперты предупреждают о рисках ухудшения ситуации: в стране уже растет количество заболевших. Но положение может кардинально поменяться к лучшему, если привьется как можно больше людей. Важно, чтобы это понимали жители республики и сделали прививку. Самой главной мотивацией к вакцинации должно стать желание каждого позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих людей», — сказал Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов также напомнил о действующих в регионе ограничительных мерах и дал поручение принять оперативные меры, чтобы не довести ситуацию до необходимости вводить локдаун. Для этого необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, активизировать информационную работу, значительно нарастить темпы вакцинации, в том числе, и создавая дополнительную мотивацию.

В частности при получении первого компонента вакцинированным предоставят сертификат, по которому можно будет получить скидку на любую покупку в размере 5% в магазине «Титан». Также ведутся переговоры с представителями крупных торговых сетей, работающих на территории республики. Кроме того, в пункте вакцинации при получении первого компонента прививки с 15 июня по 1 сентября вакцинируемым будет выдаваться сертификат на двух человек для бесплатного посещения в течение текущего года трех культурных мероприятий, проводимых госучреждениями на территории республики.

Тем, кто получил оба компонента вакцины, предоставят скидки на посещение республиканских спортобъектов, а вакцинированные жители старше 60 лет смогут всё лето бесплатно посещать бассейны в АРФОК, МФОК «Оштен». Те, кто завершат вакцинацию 1 сентября, получат 20% скидки на посещение теннисных кортов Адыгейского республиканского стадиона, 10% скидки на посещение в ФОК «Оштен» тренажерного зала и на массовое катание на ледовой арене, 50% скидки в ФОК «Оштен» на велопрокат и посещение футбольной площадки (корпоративным командам — при условии вакцинации всех членов команды), бесплатное посещение бассейна в республиканском ФОКе и ФОКе «Оштен» для лиц старше 60 лет, а также по семейному абонементу (при условии вакцинации всех членов семьи в возрасте 18 лет и старше). Во всех случаях в спортучреждениях для получения скидки необходимо предъявить сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность.

Работодателям региона рекомендовано предоставлять дополнительные отпуска работникам в день их вакцинации или следующий за этим день, рассмотреть возможность предоставления иных льгот и преимуществ вакцинированным сотрудникам предприятий или организаций. Кроме того, гражданам старше 60 лет, которые сделают прививку до 1 сентября, будет предоставлена единовременная выплата в размере 500 рублей.

В Адыгее работает 32 стационарных пункта вакцинации, а также два мобильных пункта. КНалажена запись на вакцинацию через единый портал Госуслуг, в муниципальных образованиях созданы мобильные бригады для вакцинации организованных коллективов. Всего в республику поступило более 41,5 тысяч доз вакцин. В ближайшее время ожидаются очередные поставки партий вакцин. Всего в республике прививку первым компонентом сделал 35 751 человек; полностью завершили курс 27 644 человека. Наиболее активно вакцинация проходит в Кошехабльском районе.