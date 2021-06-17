Киев, 17 июня, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Белом доме отказались соединять главу офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом 17 июня сообщает интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источники.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

По информации источника, 14 июня глава офиса украинского президента попытался поговорить с Салливаном, однако ему было предложено побеседовать с чиновником более низкого ранга — старшим директором по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Амандой Слоат.

После этого Ермак отказался от разговора, распорядившись перевести разговор на одного из своих заместителей. Как отмечают источники издания, «подобное поведение Ермака весьма неприятно удивило американскую сторону».

Отметим, 11 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского намечена на июль текущего года и в настоящее время даты ее проведения уточняются.

Напомним, 7 июня американский лидер провел телефонный разговор со своим украинским коллегой, в ходе которого стороны обсудили двустороннее стратегическое партнерство по борьбе с коррупцией и реализацию программы реформ на Украине. Также Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом.