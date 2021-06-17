Ташкент, , 09:24 — REGNUM Создание совместного индустриального парка обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Татарии Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Собеседники обсудили создание совместных производств химических товаров, металлургической продукции, электротехнических изделий, строительных материалов, а также проведение совместных исследовательских работ.

Стороны также отметили необходимость развития торгово-логистической сети для наращивания взаимных поставок. Мирзиёев и Минниханов обсудили передовые технологии в сфере градостроительства, управления ЖКХ и совершенствования транспортной инфраструктуры.

Напомним, 16 июня Ташкент посетила делегация Татарии во главе с Рустамом Миннихановым.