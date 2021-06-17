17 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Китайцы не отказали себе в удовольствии поиздеваться над очередными нелепыми оговорками, которые президент США Джо Байден сделал при встрече с президентом России Владимиром Путиным

Цинь Шихуан, , 09:57 — REGNUM Во время пресс-конференции, состоявшейся после двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, с президентом США Джо Байденом случались различные «несчастные случаи». Самым ярким из них стало то, что после трехчасового разговора с Путиным он по ошибке назвал своего российского коллегу Дональдом Трампом.

Дональд Трамп и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайские пользователи сети Sina Weibo не остались равнодушными и активно обсудили очередной «припадок маразма» американского лидера под соответствующей публикацией в паблике «Сеть наблюдателей».

«На самом деле Байден — это новейший американский биоробот. Он еще не идеален и иногда говорит не так, как от него требуется», — заявил «Как и вчера».

«Байден — первый в истории человечества президент с искусственным интеллектом, но, к сожалению, оборудование всегда устаревает», — добавил «Рис дружбы».

«Президент-невротик ушел, президент со слабоумием пришел, Америка такая жалкая!» — отметил еще один комментатор.

Большинство пользователей уверены, что Байден страдает болезнью Альцгеймера, и переживают, что до конца его срока правления старческое слабоумие Сонного Джо может стать фатальным.

«Байден назначил Трампа президентом России!» — пошутил «Простолюдин 123».

«Трамп: «Спасибо, Сонный Джо, что говорил обо мне во сне». Путин: «Желаю ему здоровья», — пошутил «Жанжан».

Пресс-конференция президента США Джо Байдена после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве Whitehouse.gov

"Войдите в положение. Байдену уже скоро 80 лет. В его возрасте нормально ходить без сознания», — заметил еще один комментатор.

«Может ли президент дожить до конца своего срока? Вице-президент Харрис просто ждет, пока Байден окочурится, чтобы она могла продолжить?» — предположил «Банановое дерево».

«Что в этом странного? Трамп в том году выступал в Индии с речью и называл Индию Пакистаном», — попытался защитить Байдена Хуа И.

«Я завидую западным либеральным демократиям — болезнь Альцгеймера не препятствие для человека, чтобы управлять страной! Настоящее общество, где все равны и без дискриминации!» — поиздевался Такеучи.

«В США даже болезнь Альцгеймера может стать президентом!» — согласился Тинкер Белл.

«У Байдена болезнь Альцгеймера, а имя Трампа он до сих пор помнит. Первая и искренняя любовь?» — предположил еще один комментатор.

Дональд Трамп Gage Skidmore

«Кто поселился в сердце Байдена, теперь знает весь мир. Если нынешний президент и бывший президент связали бы себя узами брака, то это стало бы достижением, которое человечество помнило бы и через 10 тысяч лет, попробовать стоит…» — отметил романтик Бохай.

Китайские пользователи сети теперь с теплотой вспоминают времена, когда президентом был Трамп. Он хоть и начал политику давления на Китай, но он был веселым, а Байден выглядит нелепо при том, что его агрессия по отношению к Китаю превосходит все, что было при Трампе.