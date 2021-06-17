Москва, 17 июня, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Прохождение срочной службы в армии засчитывается как трудовой стаж, за каждый ее год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Иван Шилов ИА REGNUM Призывники

Как указали в ПФР, слова представителя которого приводит РИА Новости, в некоторых случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, однако это не всегда даст самый больший размер пенсионных выплат.

При этом пенсионные коэффициенты начисляются гражданину РФ за время официального трудоустройства, и их количество зависит от суммы страховых взносов и стажа.

В то же время индивидуальные пенсионные коэффициенты являются показателями, от которых зависит размер выплат по старости. Они начисляются за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается для расчета.

Вместе с тем при расчете размера пенсии все начисленные коэффициенты складываются, и ее общий размер получается из фиксированной части и стоимости всех накопленных коэффициентов.

Стоимость одного коэффициента пересматривается ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис рассказал, что космонавты и госслужащие получают самую большую пенсию в России.