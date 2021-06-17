Киев, , 09:23 — REGNUM Провокации Киева в Донбассе могут стать причиной вооружённого конфликта Украины с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Вооруженные силы Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это может случиться в случае наступления Вооруженных сил Украины на Донецк. Ответ со стороны России включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию с высадкой в районе Одессы и, возможно, ударом в направлении Киева, сказал депутат.

«Это не исключено физически до конца лета — начала осени, потому что основные российские подразделения ещё остались у наших границ», — сказал Волошин в эфире телеканала NEWSONE.

Он подчеркнул, что Россия обладает достаточными силами для того, чтобы быстро одержать победу над Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась в 2014 году, сразу же после вооружённого государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины попытались подавить протесты, начавшиеся в Донбассе после незаконной смены власти. При этом украинская пропаганда утверждает, что с 2014 года в Донбассе ВСУ якобы воюют с российской армией.

Жертвами действий украинской власти, по официальным данным, стали более 13 тыс. человек.

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