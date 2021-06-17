Киев, 17 июня, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Концепт ударного беспилотника ACE ON, который будет создан с применением стелс-технологий, представили на Украине. Об этом 17 июня сообщает украинское издание Defense Express.

Цитата из видео «ACE ONE» пользователя Aircombatevolution. youtube.com Ударный беспилотник ACE ON

Также создатели представили видео, на котором смоделирована работа разрабатываемого ими БПЛА.

На этой видеозаписи смоделировано, как ACE ON уничтожает другой беспилотник, который похож на российский «Орион», а после этого — российский танк Т-90, также состоящий на вооружении еще ряда стран.

Разработчики нового украинского БПЛА полагают, что он будет сверхбыстрым и сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей весом до 1 т.

Цитата из видео «ACE ONE» пользователя Aircombatevolution. youtube.com Российский танк Т-90

Кроме того, создатели ACE ON утверждают, что создаваемый ими аппарат сможет работать в радиусе 1,5 тыс. км, подниматься на высоту до 13,5 км и развивать скорость в 0,95 Маха.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что власти страны сделают все, что ранее пообещали МВФ, поскольку сотрудничество с фондом важно.