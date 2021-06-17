Киев, , 09:24 — REGNUM Несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, Москва «слишком оттягивает» эту встречу с Украиной. Об этом в интервью AFP, Reuters и AP, опубликованном на сайте главы государства, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня, я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», — подчеркнул Зеленский.

В середине ответа на вопрос о российском коллеге украинский лидер перешёл с украинского на русский язык.

«Мы все недавно слышали, что говорит президент РФ (переходит с украинского на русский. — Ред). «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня. — Ред.). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру — мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем — честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит. Все чётко понимают — есть война, она на Донбассе» (в тексте сохранены примечания офиса Зеленского), — сказал президент Украины.

Глава государства добавил, что у российской стороны, как и Украины, может быть «миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений», «но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали».

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«А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна адженда, «двусторонние отношения», — заключил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство Украины будет обсуждать войну в Донбассе в «нормандском формате», а также напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, что Киев должен уладить конфликт в Донбассе, пока Путин является президентом России. Зеленский добавил, что он этого очень хочет и в это верит.

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