Киев, 17 июня 2021, 09:24 — REGNUM Несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, Москва «слишком оттягивает» эту встречу с Украиной. Об этом в интервью AFP, Reuters и AP, опубликованном на сайте главы государства, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
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В середине ответа на вопрос о российском коллеге украинский лидер перешёл с украинского на русский язык.
Глава государства добавил, что у российской стороны, как и Украины, может быть «миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений», «но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство Украины будет обсуждать войну в Донбассе в «нормандском формате», а также напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, что Киев должен уладить конфликт в Донбассе, пока Путин является президентом России. Зеленский добавил, что он этого очень хочет и в это верит.
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