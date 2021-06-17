Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, тогда как для Москвы встреча прошла хорошо.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве Whitehouse.gov

«Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили», — сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, для США было важно остановить строительство «Северного потока — 2», однако этого сделано не было.

«Я думаю, это был хороший день для России», — заключил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, в Женеве (Швейцария) состоялся саммит лидеров Росси и США Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча, которая прошла на вилле Ла-Гранж, продолжалась более четырех часов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивном ключе. Так, Путин и Байден договорились о возвращении послов США и России на места своей постоянной службы в Москву и Вашингтон соответственно.

В ходе встречи Байден подтвердил, что путь урегулирования на Юго-Востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений. Кроме того, стороны договорились найти «определённые компромиссы» по вопросу возвращения в свои страны осуждённых граждан.

Читайте также: В Белом доме назвали конструктивным женевский саммит Россия — США