Сеул, , 08:57 — REGNUM 16 июля в Сеуле состоялась заседание совместного экономического совета Южной Кореи и Португалии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Португальскую делегацию возглавил государственный секретарь по вопросам интернализации МИД Португалии Эурико Брильянте Диас (Eurico Brilhante Dias), а южнокорейскую — замглавы МИД Южной Кореи по экономическим вопросам Ли Сон Хо.

Представители двух стран обсудили планы восстановления экономики, пути развития сотрудничества в различных областях, включая морской транспорт, возобновляемые источники энергии, науку и технологии, инфраструктуру.