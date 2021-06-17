Южно-Сахалинск, 17 июня, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Обязательную вакцинацию для части населения вводят в Сахалинской области. Об этом 17 июня сообщила на брифинге руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации», — сказала она.

Также уточняется, что прививки в обязательном порядке будут сделаны сотрудникам сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, а также сотрудникам МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров и кинотеатров.

Кроме того, Фунтусова добавила, что в настоящее время коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,7—1,9.

«У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий России с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая — на 25-м месте. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%», — ответила она.

Помимо этого, руководитель регионального управления Роспотребнадзора заявила, что резкий рост заболеваемости в регионе, по ее мнению, произошел из-за низких темпов иммунизации и полного игнорирования населением режима ношения защитных масок и соблюдения безопасной дистанции.

При этом обязательная вакцинация начнется в Сахалинской области с 21 июня.

Отметим, ранее обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан была введена в Москве, Подмосковье и Кемеровской области.