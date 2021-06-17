Киев, , 08:58 — REGNUM Россия не получила того, на что рассчитывала, от саммита с США в Женеве. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил изданию «Страна.ua», комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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По его словам, перед женевским саммитом в информационном пространстве было «очень много хайпа» и «завышенных ожиданий». Выступления Путина и Байдена после встречи и их общее заявление показали, что конкретные результаты сводятся к возвращению послов к местам работы.

По остальным вопросам будут консультации и диалог. Россия «рассчитывала на гораздо большее от этой встречи», полагает Подоляк.

По его мнению, Байден показал, что руководство России может вернуться к более предсказуемому поведению, а в противном случае «получит серьёзный ответ от мирового сообщества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД УкраиныДмитрий Кулебапризвал украинских журналистов обращать внимание на заявления Байдена, а не Путина, по итогам саммита в Женеве.

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