Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Соединенные Штаты проинформируют представителей Евросоюза, НАТО, Украины и Японии об итогах саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Заместитель госсекретаря по политическим делам (Виктория Нуланд) и (директор по РФ и Центральной Азии Совета нацбезопасности при Белом доме) Эрик Грин завтра (17 июня.) отправятся в Брюссель. Они проинформируют наших союзников по НАТО, ЕС, а также японцев и украинцев», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что для Вашингтона важно консультироваться со своими союзниками как до, так и после подобных мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, в Женеве состоялись переговоры глав России и США, они длились более четырёх часов. В совместном заявлении по итогам саммита говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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