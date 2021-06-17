Вашингтон, 17 июня 2021, 08:45 — REGNUM Соединенные Штаты проинформируют представителей Евросоюза, НАТО, Украины и Японии об итогах саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Он уточнил, что для Вашингтона важно консультироваться со своими союзниками как до, так и после подобных мероприятий.
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, в Женеве состоялись переговоры глав России и США, они длились более четырёх часов. В совместном заявлении по итогам саммита говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
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