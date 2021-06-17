Джакарта, , 08:42 — REGNUM Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, ещё семь индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

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Новые случаи заражения коронавирусом среди граждан Индонезии выявлены в Бахрейне и Кувейте.

Всего коронавирусом за границей заразились 5006 граждан Индонезии. Побороть коронавирус смогли 4210 пациентов, 208 граждан Индонезии скончались, а 588 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июня в Индонезии выявили 1 937 652 случая заражения SARS-CoV-2.

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