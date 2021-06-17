Варшава, , 08:41 — REGNUM 16 июня состоялось закрытое заседание Сейма Польши, которое было посвящено обсуждению недавних кибератак на соцсети депутатов и иных официальных лиц республики. Об этом сообщает Polskie Radio.

Заседание депутатов прошло в закрытом режиме (отсутствовала трансляция и журналисты) по просьбе премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, который представил во время мероприятия всю имеющуюся информацию о недавних кибератаках, направленных против официальных лиц Польши.

После мероприятия пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил журналистам, что перед депутатами также выступили вице-премьер-министр по вопросам безопасности Ярослав Качиньский и уполномоченный правительства по кибербезопасности Януш Цешиньский.

«В ближайшем будущем мы столкнемся не только с новыми кибератаками, но и с масштабными действиями дезинформационного характера, которые смешивают правдивую информацию с информацией, несоответствующей действительности. Причем, пострадать могут все депутаты и политики вне зависимости от того, какую силу они представляют», — сказал пресс-секретарь правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая кибератака на соцсети официальных лиц в Польше началась на прошлой неделе. Тогда неизвестные взломали электронную почту главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика и почтовый ящик его жены, а также их аккаунты в социальных сетях. Позже о взломе соцсетей стало известно еще от нескольких депутатов Сейма.