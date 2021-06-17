Киев, , 08:47 — REGNUM Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец встретился с атташе по вопросам обороны США Бриттани Стюарт и другими американскими дипломатами. Об этом сообщила 16 июня пресс-служба офиса президента Украины.

Во время встречи обсуждались двусторонние соглашения между США и Украиной, касающиеся оборонного сотрудничества, совместных исследований и испытаний, а также предоставления Украине помощи в сфере безопасности.

Обсуждались также вопросы реформирования оборонного сектора Украины — военного управления и оборонного планирования, усиления контроля со стороны гражданского общества, а также распределения полномочий между министром обороны Украины и главнокомандующим ВСУ.

Бриттани Стюарт и дипломаты сообщили о ходе подготовки к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США, а также заверили в неизменной поддержке украинской сферы безопасности и обороны.

Напомним, ранее стало известно о том, что главе офиса президента Украины Андрею Ермаку отказали в возможности поговорить с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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