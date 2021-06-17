Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Необходимость открытия в Сирии гуманитарных коридоров обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах в Женеве. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции после встречи с Путиным.

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По его словам, «огромный список вещей» был затронут на переговорах. Один из таких вопросов — острая необходимость в сохранении и восстановлении в Сирии гуманитарных коридоров.

С их помощью голодающие люди смогут получать еду и предметы первой необходимости.

Высокопоставленный представитель американской администрации в Женеве заявил также, что именно с гуманитарных коридоров может начаться сотрудничество Москвы и Вашингтона по Сирии. Байден, по его словам, ясно дал понять, что Сирия важна для США.

«Если мы хотим дальше сотрудничать по Сирии, то в первую очередь необходимо расширение трансграничных гуманитарных [операций]», — указано в стенограмме брифинга с представителем администрации США, опубликованной на сайте Госдепартамента.

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