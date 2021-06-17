Вашингтон, , 08:31 — REGNUM США обнародовали список из 16 «неприемлемых» секторов для кибератак со стороны и Москвы и Вашингтона, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации Белого дома.

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По его словам, это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, военно-промышленный комплекс, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финуслуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство.

«В общей сложности их 16», — заявил он в президентском самолёте после встречи в Женеве лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом заявил, что обязательства по кибербезопасности прежде всего следует взять на себя США, а не России.

Глав государства отметил, что, по данным американских источников, наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем — две латиноамериканские страны. И потом Великобритания. Россия в этом списке стран не значится, подчеркнул Путин.