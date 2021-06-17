Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве ничего не дала Вашингтону, но стала выигрышем для Москвы. Об этом бывший американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалуFox News.

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«Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили», — сказал Трамп.

Так, США не смогли остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», а это было важно. Для России, добавил он, это был хороший день.

По мнению Трампа, у США могли бы быть «невероятные» отношения с Россией, так как Москве нужна экономика, а Вашингтону то, что есть у РФ. Это в том числе минеральные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве состоялись переговоры глав России и США, они длились более четырёх часов. В совместном заявлении по итогам саммита говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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