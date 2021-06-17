Киев, , 08:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил нового премьер-министра Израиль Нафтали Беннета принять участие в саммите «Крымской платформы» в Киеве. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

«Владимир Зеленский пригласил Нафтали Беннета посетить Украину для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы» в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства», — говорится в сообщении.

Также указывается, что украинский лидер поздравил нового главу израильского правительства с назначением на должность премьер-министра Израиля и с формированием нового правительства этой страны.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.