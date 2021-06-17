Джакарта, , 08:22 — REGNUM Военно-воздушные силы национальной армии Индонезии и военно-воздушные силы США начали учения по технике маневрирования, сообщает Kompas.

Военно-воздушные силы двух стран проводят совместные учения под кодовым названием Cope West 2021. В учениях принимают участие восемь истребителей F-16.

Состоялся ознакомительный полет с целью узнать запасные аэродромы и визуализировать тренировочную площадку.

В течение следующих двух недель истребители F-16 ВВС Индонезии и США будут вместе тренироваться в небе над Риау.