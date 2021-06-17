Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Соединённые Штаты опасаются «милитаризации» Арктики со стороны России, заявил высокопоставленный представитель администрации США после саммита лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

По его словам, Россия якобы заинтересована в большей милитаризации региона, Соединенные Штаты считают, что это прямо противоречит их заявленным пожеланиям — «обеспечить, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества». Кроме того, США обеспокоены Северным морским путем.

«Поскольку лёд тает так быстро и поскольку путь сейчас проходим намного больше времени в году, это вызовет рост движения, а это, в свою очередь, может потенциально привести к большей возможности инцидентов, недопонимания, просчётов», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе встречи с Байденом Путин заявил, что России и США нужно сотрудничать по теме Арктики.

«Не вижу здесь никакой озабоченности. Напротив, и в этом я глубоко убеждён, мы можем сотрудничать и должны сотрудничать по этому направлению. Россия и Соединённые Штаты являются одними из восьми членов Арктического совета. Россия председательствует в этом году в Арктическом совете. И больше того, между Аляской и Чукоткой, как известно, проходит пролив. С одной стороны США, с другой — Россия. Всё это должно нас подталкивать в объединению усилий», — сказал глава государства после встречи с американским президентом.