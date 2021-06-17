Чебоксары, 17 июня, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Чувашии за пять месяцев из 5,5 млрд рублей дорожного фонда израсходовано почти 660 млн рублей. При этом по сравнению с 2020 годом общий размер фонда сократился. Это следует из доклада вице-премьера — министра экономического развития Чувашии Дмитрия Краснова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Данные минэкономразвития Чувашии

По данным ведомства, в 2021 году размер республиканского дорожного фонда оценивается в 5,5 млрд рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета составляют 900 млн рублей, средства республиканского бюджета — 4,6 млрд рублей.

«За январь-май 2021 года объём использованных денежных средств составил 657 млн рублей, что составляет 12% от плана», — сказал глава минэкономразвития Дмитрий Краснов.

Отметим, что в 2020 году размер дорожного фонда Чувашии составлял 5,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета направлено 1,4 млрд рублей.