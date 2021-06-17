Санкт-Петербург, , 08:08 — REGNUM Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев встретился с послом Индонезии Жозе Таварешом, сообщается на сайте правительства Санкт-Петербурга.

На встрече обсуждались усилия по укреплению двусторонних отношений.

Интерес Санкт-Петербурга к взаимовыгодному сотрудничеству с Индонезией растет. В 2020 году товарооборот Санкт-Петербурга с Индонезией вырос на 21% по сравнению с 2019 годом и составил $137 млн. Приоритетными областями сотрудничества остаются торговля, туризм, инвестиции, культура.

https://twitter.com/kbrimoskow/status/1405059386922385408

Евгений Григорьев напомнил, что в ноябре 2019 года представитель России впервые за всю историю торжеств принял участие в праздновании Дня героев в городе Сурабая. Заместитель председателя Комитета Вячеслав Калганов участвовал в церемонии открытия пешего парада «Сурабая, сражайся!» и прохождении военной техники по улицам города на отдельно выделенном бронетранспортере вооруженных сил Индонезии. Представитель Санкт-Петербурга был единственным иностранным гостем на параде.

Председатель Комитета также выразил благодарность администрации провинции Ачех за оказанную помощь по восстановлению могилы лейтенанта Сергея Хохлова с российского броненосца «Полтава», погибшего при исполнении служебного долга 27 февраля 1901 года.

Представителей посольства Индонезии пригласили принять участие в научно-исследовательской конференции, посвящённой Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны 1941−1945 гг, которая состоится 21 июня, а также посетить выставку «SAEFOOD EXPO RUSSIA», которая пройдет с 6 по 8 июля.

Стороны также договорились провести в ближайшие дни дополнительную встречу, в ходе которой обговорить все рабочие детали документов о сотрудничестве. Стороны планируют обсудить сроки заключения соглашений о сотрудничестве Санкт-Петербурга с регионами Индонезии и план совместных мероприятий на 2021−2022 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, политическая партия Индонезии «Голкар» подписала соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия».

Подробнее в материале: Партия «Голкар» подписала соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией»